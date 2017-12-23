中信女子公開賽》反逆轉成功！徐薇淩首次在台灣封后

徐薇淩（右）贏得冠軍，賽後從中國信託商銀董事長童兆勤手中接過冠軍盃。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕一心想在台灣拿下1座冠軍盃的徐薇淩，今天終於在中國信託女子公開賽圓夢，她在最後1回合與名將盧曉晴激戰之後，以3回合總計214桿，1桿之差贏得勝利。

徐薇淩最後1回合打出72桿，她和盧曉晴在前12洞各有表現，博蒂交替出現，但第13洞徐薇淩開球打下沙坑，挖了兩下才脫困，再兩推進洞吞了雙柏忌，一下子落後兩桿。

但盧曉晴稍後在第15洞和17洞都吞柏忌，站上第18洞梯台時，又回到平手局面。

沒想到盧曉晴在最後一洞開球左拉，球直接飛出界外，這洞她雖收下柏忌，仍看著徐薇淩簡單兩推進洞，反逆轉贏得勝利。

徐薇淩在最後1洞推進致勝推桿後，高舉雙手慶祝勝利。（記者趙新天攝）

這是徐薇淩轉入職業5年來，第1次在台灣捧起冠軍盃，加上3年前在美國LPGA Symetra巡迴賽的兩勝，生涯累計已獲得3座冠軍盃，賽後她非常開心心地抱著獎盃。

這場比賽是今年TLPGA女子台巡賽封關戰，賽後年度獎金排名也已確定，李旻以303萬8241元獲得今年獎金后，徐薇淩靠著今天的100萬元冠軍進帳，以249萬8000元居次，陳宇茹213萬6928元排名第3，蔡佩穎、龔怡萍和謝瑀玲分列4至6名。

大批球迷到場觀看最後一回合比賽，親見盧曉晴揮桿的丰采。（記者趙新天攝）

盧曉晴最後4洞吞下3個柏忌，1桿之差惜敗。（記者趙新天攝）

徐薇淩（右2）贏得中國信託女子公開賽冠軍，多名選手上前潑水慶祝。（記者趙新天攝）

徐薇淩（右）贏得中國信託女子公開賽冠軍，獲得100萬元獎金。（記者趙新天攝）