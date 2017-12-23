爐石戰記明星賽》ahq羅杰持續「一輪跪」 錯丟拉札不敵「沙皇」

羅杰自亂陣腳，親自把勝利拱手讓給沙皇。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《爐石戰記》2017全明星賽今（23）日於台北暴雪電競館登場，長達八個對戰組合的首輪十六強賽事，前四組合勝負已經出爐，分別由「韓國K神」Kranich、Firebat、Aaron及「沙皇」Pavel出線，三位台灣好手均止步一輪，包括ahq羅杰本次賽事還是無法擺脫「一輪跪」的稱號。

首戰由台韓K神Kuonet對上Kranich比拚，前三局Kuonet以2比1取得聽牌優勢，但第四局Kranich靠著古卷總管一波COMBO以場面優勢將Kuonet一舉擊倒；第五局Kuonet的任務德進度緩慢，解不了韓國K神大法獵創造的場面優勢，只能慢性自殺，最終Kranich逆轉勝以3比2勝出。

台韓K神內戰，還是由南韓Kranich勝出。（取自YOUTUBE）

第二場由香港選手Yulsic對上美國好手Firebat，前兩局平手，第三局Firebat卡札牧靠著心靈尖嘯、龍火藥水三度化解YULSTIC快攻聖的場面優勢，靠著費倫回補，再以卡札克斯的火焰之心藥水拿下第二勝；第四局Firebat的秘密法進牌不順，讓Yulsic很快就靠著場面優勢追平比數；最終局Firebat以秘密法對上Yulsic卡札牧，這次換後者進牌不順，Firebat最終收下勝利，以3比2勝出。

Firebat靠著火焰之心藥水親取Yulsic人頭。（取自YOUTUBE）

第三場由新加坡選手Aaron對上台灣山下智久，首局秘密法內戰，雙方一路纏鬥，仍由Aaron取得首勝；第二局Aaron卡札牧對上任務德，前者很快就取得場面優勢，但被山下智久成功解場並且完成任務，儘管Aaron成功變身暗影死神，但風向已經扭轉，山下智久靠著兩張尋找出路打出逆轉勝；第三局Aaron以西瓜術再追一勝；第四局Aaron以進牌十分順手的卡札，準時五費出卡札克斯、七費拉札、八費出暗影死神，順利拿下第三勝。

Aaron最後一局手氣太旺，讓山下智久毫無機會。（取自YOUTUBE）

第四戰由被稱為第一輪的ahq羅杰對上「沙皇」Pavel，前者以西瓜術對上親王賊，羅杰靠著雙末日守衛成功取得首勝；第二局Pavel依然拿出親王賊續戰，很快就取得優勢追平比數；第三局Pavel拿出任務德對上快攻聖，羅杰兩度把沙皇逼到邊緣，但都被對方成功化解危機，再下一城。

第四局牧師內戰，雙方都在4費出卡札克斯，但也都遲遲等不到拉札，Pavel與羅杰只好相繼變身為暗影死神，但運氣仍是站在Pavel這，率先抽到拉札，而羅杰自亂陣腳，親自葬送掉這一局，Pavel以3比1晉級八強。

當羅杰錯丟拉札的一刻，對手Pavel立即拍手叫好。（取自YOUTUBE）