足球》甩最後「足球沙漠」 南投首辦5人制足賽

南投縣首次舉辦五人制足球賽，場上選手不分男女，比拚足上功夫。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣首屆5人制足球賽在水里登場！足球運動在全國推廣已久，但南投過去因足球運動不盛行，也是全國唯一沒有足球委員會的地方，甚至被稱作「足球沙漠」，而在去年底成立的南投縣體育會足球委員會，為推廣、扎根足球運動，首次舉辦5人制足球賽，吸引全縣6所國小、24隊參加，希望讓更多學童認識足球，培養優秀人才，進一步提升我國足球地位。

南投縣體育會足球委員會主委詹文平表示，在1年多前，南投是全國唯一沒有足委會的縣市，在中華民國足球協會支援下，才於去年底成立，經過1年多的努力，並在埔里國小推廣足球運動，近來小選手的表現已愈發成熟，而在其他學校如水里鄉水里國小、鹿谷鄉鳳凰國小的早期投入下，成績也相當不錯，像是去年水里國小就在樂樂足球推廣賽拿到第4名，未來則希望透過正式的比賽，精進選手實力，踢出更好的成績。

水里國小校長周進科說，過去南投各地受限師資、場地、器材，足球運動一直無法普及，近來在中華足協贊助球門等資源下，響應的學校愈來愈多，像此次首屆5人制足球賽，就有超過20隊參加，明年則希望能突破50隊，讓足球運動在全縣順利發展。

南投縣首次舉辦五人制足球賽，場上小選手互不相讓，賽況相當激烈。（記者劉濱銓攝）