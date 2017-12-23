SBL Live》林韋翰12助攻 助裕隆大勝金酒

裕隆籃球隊林韋翰。 （記者簡榮豐攝）

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 金酒 20 19 22 18 79 裕隆 22 28 26 23 99

第四節

裕隆隊長呂政儒末節一開始就送出一次三分打，金酒方面多用拉莫斯籃下單打，裕隆方面吳怡斌在籃下也獲得一次進算加罰，金酒依舊過多失誤，也導致分差持續被擴大，裕隆郭招男末節上場得到5分，金酒黃泓瀚靠著切入得分，不過已經無關勝負，終場裕隆靠著呂政儒拿下21分、林韋翰8分外帶12次助攻，裕隆以99：79大勝金酒。

裕隆籃球隊周士淵。（記者簡榮豐攝）

裕隆籃球隊胡凱翔。（記者簡榮豐攝）



裕隆籃球隊吳怡斌（左）籃下遭金酒籃球隊蘇奕晉（右）阻擋。（記者簡榮豐攝）



第三節

林韋翰切入籃下首開紀錄，金酒拉莫斯隨即在籃下討回兩分，呂政儒在抄截過後直接切入上籃並要到犯規不過加罰沒進，金酒連續失誤讓林韋翰再度取分，拉莫斯利用單打取分，周士淵在底角投進三分球，金酒再度靠拉莫斯單打奈維爾並且送給他個人第四犯，周士淵在砍進一記三分拿下個人單節第10分，張文平快攻上籃進算並製造犯規完成三分打，林韋翰在第三節出賽時間不多，但是還是送出4次助攻，第三節結束裕隆76：61領先金酒。

金酒籃球隊張容軒。（記者簡榮豐攝）

裕隆呂政儒（右）上籃，金酒籃球隊蘇奕晉（左）阻攔不及。（記者簡榮豐攝）

第二節

裕隆奈維爾一開節就先送出單場第二顆三分球，潘冠翰也接力再來一顆三分，蘇奕晉在籃下放進兩分幫金酒第二節開胡，林韋翰接連為隊友製造機會連續3次進攻得手，裕隆領先來到雙位數，金酒喊出暫停。暫停回來金酒連拿4分，林韋翰在防守端製造王泰傑的進攻犯規也是他個人第三犯，在林韋翰持續穿針引線下，裕隆將領先再度拉開，金酒則是靠著蘇奕晉與拉莫斯籃下連續取分將分差縮小，

第二節林韋翰送出6助攻，半場結束裕隆50：39領先金酒。

第一節

首節裕隆靠著胡凱翔的中距離先馳得點，金酒張容軒隨即以三分回應，裕隆洋將奈維爾也加入戰局，有內有外連續拿下五分，金酒張容軒罰球沒進後張文平抓到進攻籃板，並且在底角投進三分球超前比數，裕隆呂政儒高難度反手上籃再把領先優勢要回，金酒拉莫斯在籃下搶到進攻籃板，把球放進籃框並且賺到犯規完成三分打，林韋翰在槍響前投進兩分球，第一節結束裕隆22：20領先金酒。

金酒籃球隊張文平。（記者簡榮豐攝）

金酒籃球隊蘇奕晉。（記者簡榮豐攝）

金酒籃球隊洋將拉莫斯（左）與裕隆洋將奈維爾（右）。（記者簡榮豐攝）