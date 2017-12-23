路跑》HOOD to COAST破曉開跑 陳彥博帶頭摘冠

HOOD to COAST破曉開跑，陳彥博隊伍勇奪冠軍。（大會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕發源自美國奧勒岡州的HOOD to COAST 12月23日於花蓮首度登台，名稱為2017台創山海長征人車接力臺灣賽測試賽，今天凌晨於洄瀾灣開心農場園內的新天堂樂園盛大開跑。

代言人歐陽靖與劉畊宏接扛下第一棒帥氣開跑，超馬運動員陳彥博與鐵人謝昇諺首次對決更是本次焦點，精彩賽事吸引百隊報名參賽、逾千名觀眾也在場邊助陣加油。

全程172公里，近4000公尺海拔升降差的山海賽道上，盡享美景之餘，還準備了花蓮在地美食讓選手跑得精彩、吃得痛快。

最終以陳彥博所屬的冠名贊助商台開集團TIDC隊伍不負眾望，約以大會預定關門時間23小時的一半，11小時44分14秒絕佳成績完賽，抱走首屆HOOD to COAST台灣賽的總冠軍。

陳彥博（右二）與隊友奪冠。（大會提供）

取得第二名的Chicken attack隊友來自全台五地（台北、基隆、桃園、新竹與台中），憑藉對路跑的愛好為素人隊搶下進軍中國賽的名額，由兩屆奧運國手吳文騫教練帶領台灣教練們與一名上海教練所組成的NRC COACH拿出穩健訓練成效，獲得第三名。

前三名隊伍皆贏得2018年HOOD to COAST中國賽參賽門票。

藝人言承旭也來參加。（大會提供）