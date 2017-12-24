日職》柳田悠岐簽3年12億大約 軟銀8人年薪破4億

柳田悠岐。（圖片取自軟銀臉書）



〔體育中心／綜合報導〕軟銀主砲柳田悠岐與球團完成談約，雙方簽下3年12億日圓（約新台幣3.2億）的大約，讓他的年薪從2.6億增加至4億日圓，這也是軟銀陣中第8位年薪達到4億日圓以上的選手，全日職最多。

29歲的柳田悠岐本季出賽130場，繳出31轟、99分打點、打擊率0.310的成績，長打率0.426，整體攻擊指數為1.016，幫助軟銀奪得「日本一」。他連續4年打擊率超過3成以上，其中2015年有著34轟、32次盜壘、3成63打擊率的表現，達成生涯首度「333」，也榮獲該年的太平洋聯盟MVP。

獲得3年12億日圓大約後，柳田悠岐直呼金額好多，這合約相當棒，並希望這三年期間能再幫助球隊奪得「日本一」。他預計2020年季後取得海外自由球員資格，有資格能挑戰美國大聯盟，但柳田悠岐坦言取得海外自由球員資格已經32歲，33歲再去大聯盟有點困難。

全日職球團中，共有13人的年薪至少4億日圓，光是軟銀就有8人，包含洋投終結者沙法提（Dennis Sarfate）、范登赫克（Rick van den Hurk）、古巴砲手戴斯潘（Alfredo Despaigne）、松田宣浩、內川聖一、柳田悠岐、投手攝津正、和田毅，這也是日職球界首次有球隊的5名本土選手薪水超過4億日圓。

軟銀隊柳田悠岐。（記者陳志曲攝）