英超》槍手五分鐘內連進球三球 兵工廠3：3利物浦

扎卡（Granit Xhaka）遠射破門。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第19輪焦點大戰，「槍手」兵工廠坐鎮酋長球場（Emirates Stadium）迎戰「紅軍」利物浦。本場比賽兩隊上演一場進攻戰，利物浦在下半場5分鐘內連丟3球，將領先優勢讓給對手，但靠著費爾米諾（Roberto Firmino）在第71分鐘將比分追平，雙分以3：3握手言和。

上半場第26分鐘，庫迪尼奧（Philippe Coutinho）的頭錘讓利物浦先馳得點1：0。下半場第52分鐘，英超進球王薩拉赫（Mohamed Salah）在禁區外圍起左腳破門，利物浦取得2：0領先。

紅軍看似勝卷在握，但兵工廠的反擊來得很快。第53分鐘，桑切斯（Alexis Sánchez）在禁區內頭錘入網，第56分鐘，扎卡（Granit Xhaka）在中路起左腳爆射，兵工廠追平比數。隨後第58分鐘，拉卡澤特（Alexandre Lacazette）禁區內停球腳後跟妙傳，厄齊爾（Mesut Özil）小角度挑射超前比分，利物浦2：3兵工廠。

比賽末段第71分鐘，利物浦靠著費爾米諾（Roberto Firmino）在禁區內的射門追平比分，終場兩隊以3：3結束比賽。

賽後，利物浦9勝8和2敗35績分排在英超第四；兵工廠10勝4和5敗34績分排名第六。