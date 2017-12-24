羽球》難擊敗戴資穎 中國奧運金牌名將點出原因

中國女單新星陳雨菲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國女單新星陳雨菲今年5次對決世界球后戴資穎，都以輸球作收，但她在杜拜年終賽打進四強，獲得季軍。奪得兩次奧運女單金牌的中國名將張寧，她分析，這些年輕選手們因為體能下降，無法發揮戰術，才不敵戴資穎。

張寧曾奪得2004年雅典奧運、2008年北京奧運女單金牌，現為中國國家隊女單教練。她接受專訪時表示，現在這批18歲、19歲的女單選手，能力、力量、心理都還不是很成熟，她們承受的壓力非常大。

張寧說，她目前給球員練得更多的是基本功，這批球員無論是力量還是整體的身體素質，都沒有達到很好的感覺，「我們最主要就是強調她們的整體能力，這樣你才能有技戰術。」她指出，她們跟戴資穎時輸球，都是到最後體能下降，發揮不了技戰術。

「我感覺身材還是偏矮了一些。」張寧指出，女單個子高有很大的優勢，「當然，現在日本隊有兩個個子矮的（指山口茜、奧原希望），成績也相當不錯，個子高不是絕對的。」

張寧也點名，陳雨菲有時候會特別放鬆，她這人就是沒心沒肺，比分領先還是不著急，在杜拜年終賽預賽時面對泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）贏球，「但比賽結束我還是批評她，說她領先那麼多還在晃。」張寧認為，這批球員太含蓄了，她還要想辦法透過一些訓練方式鍛鍊球員們的膽量。

戴資穎。（資料照，法新社）

中國好手何冰嬌。（資料照，美聯社）