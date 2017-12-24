英超》曼城4：0伯恩茅斯 連勝紀錄刷新至17場

阿奎羅（Sergio Agüero）「梅開二度」。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第19輪，榜首曼城在伊蒂哈德球場（Etihad Stadium）面隊來訪的伯恩茅斯。曼城靠著阿奎羅（Sergio Agüero）單場「獨中兩元」，終場以4：0擊敗對手，同時將英超連勝紀錄推進至17場，龍頭地位不動如山。

上半場第27分鐘，曼城中場費南迪尼奧（Fernandinho）在左路將球傳給禁區內的阿奎羅頭錘入網，助曼城首開紀錄1：0。

下半場第53分鐘，席爾瓦（David Silva）將球分給阿奎羅，阿奎羅巧妙地做球給身旁的斯特林（Raheem Sterling），後者拿球後冷靜推射破門，曼城取得2：0領先。

第79分鐘，貝納多席爾瓦（Bernardo Silva）在右路禁區外圍傳給阿奎羅再一次頭球入網，曼城3：0拉開比分。85分鐘，達尼洛（Danilo）錦上添花再踢進一球，曼城以4：0輕鬆擊敗對手，同時豪取聯賽17連勝。

曼城總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）賽後表示：「我們第一球進得很漂亮，而第二球同樣幫助我們穩定軍心，中間我們改變成4-4-2的陣型並且找到節奏和空間，全場踢進了4顆漂亮的進球，我很高興。」

賽後，曼城以18勝1和55績分排名第1，領先第2名的曼聯多達13分；伯恩茅斯4勝4和11敗排在第18位落入降級區。