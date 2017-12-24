NBA》暴龍血洗七六人 擠下騎士重返東部第二

「龍王」德羅森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕連兩場都輸！七六人前役於主場敗給暴龍，今天做客多倫多再戰還是沒能扳平顏面。暴龍在一哥德羅森（DeMar DeRozan）繳出29分5籃板的帶領下，以102：86血洗對手，豪奪6連勝、主場10連勝，擠下騎士重返東部第二。

前役交手時，暴龍曾陷入20分以上的落後，最後才驚險拿下勝利，而本場比賽暴龍記取教訓，靠著頑強的防守，半場打完就以55：46取得9分領先。

易籃後，七六人雖一度將分差縮小至4分，仍敵不過多點開花的暴龍，前三節打完，暴龍領先高達18分，且讓七六人連兩節得分未破20。決勝節七六人只能一路苦追，不過暴龍始終維持著10分以上的領先優勢，最終就以16分差送七六人4連敗。

暴龍除德羅森外，以伊巴卡（Serge Ibaka）貢獻17分6籃板最優秀，替補的萊特（Delon Wright）拿下14分，羅利（Kyle Lowry）及瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）各有12分進帳。

七六人方面，薩里奇（Dario Saric）攻下17分最搶眼，傷癒復出的恩比德（Joel Embiid）拿下14分8籃板3阻攻，板凳出發的A.強森（Amir Johnson）12分，西蒙斯（Ben Simmons）10分，此外七六人本場外線命中率僅25.9%，種下敗因。

薩里奇。（USA TODAY Sports）

伊巴卡。（USA TODAY Sports）