MLB》朗格利亞告別光芒 登報感謝球團、球迷

2017/12/24 09:53

〔體育中心／綜合報導〕光芒日前將看板球星「龍哥」朗格利亞（Evan Longoria）交易至巨人，換來中外野手史潘（Denard Span）和3名巨人農場前30大新秀。朗格利亞如今也包下報紙全版，感謝光芒球團以及球迷們。

朗格利亞是2006年光芒前身魔鬼魚首輪新秀，2008年升上大聯盟，立即成為光芒當家球星，他在2012年與球團簽下6年1億美元的延長合約，該合約到2022年，曾率隊4次打進季後賽。朗格利亞曾表示生涯都想待在光芒隊，未料日前被球隊交易至巨人。

朗格利亞說，自從被選中後、到升上大聯盟，很難想像生涯會經歷這個重要的時刻，他與這群隊友們、教練團和球團共同經歷這11年，他很遺憾未在2008年拿到世界大賽冠軍。朗格利亞感謝球團多年來在幫助他和他的家人，最後也向球迷們表達感謝，「球迷們，你們的歡呼聲都活在我心中，我永遠會記得你們所有人。」

朗格利亞在光芒10個球季，累積1471支安打、261轟、892分打點，平均打擊率0.270。他是2008年的美聯新人王，生涯三度入選全明星賽，三屆美聯三壘手金手套得主。

朗格利亞。（資料照，美聯社）

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