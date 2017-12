MLB》朗格利亞告別光芒 登報感謝球團、球迷

〔體育中心/綜合報導〕光芒日前將看板球星「龍哥」朗格利亞(Evan Longoria)交易至巨人,換來中外野手史潘(Denard Span)和3名巨人農場前30大新秀。朗格利亞如今也包下報紙全版,感謝光芒球團以及球迷們。

朗格利亞是2006年光芒前身魔鬼魚首輪新秀,2008年升上大聯盟,立即成為光芒當家球星,他在2012年與球團簽下6年1億美元的延長合約,該合約到2022年,曾率隊4次打進季後賽。朗格利亞曾表示生涯都想待在光芒隊,未料日前被球隊交易至巨人。

朗格利亞說,自從被選中後、到升上大聯盟,很難想像生涯會經歷這個重要的時刻,他與這群隊友們、教練團和球團共同經歷這11年,他很遺憾未在2008年拿到世界大賽冠軍。朗格利亞感謝球團多年來在幫助他和他的家人,最後也向球迷們表達感謝,「球迷們,你們的歡呼聲都活在我心中,我永遠會記得你們所有人。」

朗格利亞在光芒10個球季,累積1471支安打、261轟、892分打點,平均打擊率0.270。他是2008年的美聯新人王,生涯三度入選全明星賽,三屆美聯三壘手金手套得主。

