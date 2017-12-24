NBA》梭哈明年搶詹皇？ 傳湖人想賣克拉克森

〔體育中心／綜合報導〕明年自由球員市場被各球團視為兵家必爭之地，外傳西岸豪門湖人將扮演大買家角色，今天又有消息傳出湖人將兜售後衛克拉克森（Jordan Clarkson），以換取薪資空間簽下頂級球星。

ESPN權威記者Adrian Wojnarowski報導，湖人為在明年季後簽下頂級球星，已開始考量將主力後衛克拉克森交易出去，換取薪資空間，Adrian Wojnarowski分析，湖人認為交易克拉克森可為球隊省下更多金錢，但這項交易並不會在這個球季發生，因為湖人今年沒有選秀權，留下克拉克森可為球隊帶來獲勝希望。

湖人明年季後將有羅培茲（Brook Lopez）、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pop）、藍道（Julius Randle）、布魯爾（Corey Brewer）、柏格特（Andrew Bogut）等5位球員的合約到期，若再將克拉克森交易出去將再省下1250萬美元，明年薪資空間將達4140萬美元，有相當大的空間去追求頂級巨星加盟。

而明年自由球員市場相當熱鬧，保羅（Chris Paul）、詹姆斯（LeBron James）、喬治（Paul George）等人都將取得自由身，其中詹姆斯、喬治2人都曾被爆嚮往前進洛杉磯。

克拉克森恐成湖人交易籌碼。（美聯社）