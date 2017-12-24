NBA》就是打不到耶誕大戰！暴龍雙槍難受想哭

〔體育中心／綜合報導〕年度盛事「耶誕大戰」即將在後天開打，暴龍近年來搶眼的戰績有目共睹，不僅連續四年闖進季後賽，目前更以23勝8敗的成績高居東部第二，不過在暴龍22年歷史以來，竟只在2001年打過一次耶誕大戰，暴龍雙槍對此表示無奈。

「這很瘋狂！我們贏得比賽，過去幾年我們是聯盟最好的球隊之一，沒有任何藉口，我們已經證明自己了，在某種程度上你只能嘆口氣，然後說：『等明年吧！』我超想告訴大家我打耶誕大戰的。」德羅森（DeMar DeRozan）言語中道出無限感慨。

德羅森。（美聯社）

「你會得到特別的鞋子、耶誕節球衣，有一天我也想要穿上它打球。」羅利（Kyle Lowry）表示自己沒有生氣，只是非常想得到這個機會，「打耶誕節真的很酷！」

攤開今年的耶誕組合，暴龍的戰績好過灰狼、雷霆、湖人、七六人和尼克，對此NBA副總裁卡雷利（Tom Carelli）解釋，聯盟會考慮30支隊伍，除了球隊競爭力外，還必須考量球隊歷史、球員星度、比賽可看性等等，有眾多因素都將決定賽程。

此外暴龍近期奪下6連勝、主場10連勝的佳績，僅落後東霸天塞爾提克1場勝差，勝率高達74.2%，強勢問鼎東部龍頭。

羅利。（USA TODAY Sports）