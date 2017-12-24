NBA》安東尼願為新角色作出犧牲 雷霆教頭讚賞

安東尼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆本季有著「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）、喬治（Paul George）、安東尼（Carmelo Anthony）三大球星，開季打來跌跌撞撞，近期卻拉出一波3連勝，戰績也升至西部第五。總教練唐納文（Billy Donovan）很欣賞安東尼為了新角色作出犧牲。

安東尼前場對老鷹砍下24分，幫助球隊獲勝。談到安東尼現在的打法是否為理想的進攻模式時，唐納文說，「百分之百是的，我給他很多的信任，這與過去他的打法不同，他真的打開心胸，願意嘗試任何他能做的事情，來幫助球隊。身為教練，很欣賞這樣的球員，安東尼入選過10次全明星賽、在NBA打滾14年，仍願用不同的方式來幫助球隊。」

安東尼則說，對他而言，這只是接受新角色的問題，知道自己要做什麼、如何投籃、以及執行進攻戰術，他就是把新角色做好，過去一週他都再適應新角色，並盡他所能來幫助球隊。

唐納文要安東尼多打無球進攻，過去他在NBA生涯多在中距離出手，這會與他過去的進攻習慣大為不同。安東尼曾談到「犧牲」，有時故意多傳球，讓他的得分和出手數下降，在適應新角色後，他認為自己的角色定位越來越清楚，「我們都需要弄清楚我們在球隊中的角色，所以我了解我的角色為何。」

喬治指出，安東尼是聯盟中最好的球員之一，他絕對是一名進攻武器，「我知道這（新角色）對他來說有所不同，他習慣投中距離，但他能在接獲傳球後能得分，帶給對手巨大威脅。」

安東尼。（資料照，美聯社）