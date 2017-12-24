NBA》綠衫軍第三節得分大爆發 25分之差大勝公牛

綠衫軍主控厄文（Kyrie Irving）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「綠衫軍」塞爾提克今天坐鎮主場迎戰來訪的公牛。綠衫軍主控厄文（Kyrie Irving）砍下25分外帶7助攻、二年級生J.布朗（Jaylen Brown）攻下20分、5籃板、中鋒泰斯（Daniel Theis）也有10分、15籃板的雙十演出。終場塞爾提克以117：92擊敗公牛，終止二連敗。

中鋒泰斯（Daniel Theis）攻下10分、15籃板。（美聯社）

上半場兩隊打得難分難捨，半場結束綠衫軍以60：58取得兩分領先。易籃後，J.布朗先是投進一顆三分球開啟球隊攻勢，隨後貝恩斯（Aron Baynes）的勾射將分差拉開至雙位數。雖然公牛後衛J.哈勒戴（Justin Holiday）的三分球將比分拉近，但仍不敵第三節塞綠衫軍單節38分的瘋狂攻勢，也成為了本場比賽的分水嶺。

第四節公牛試圖追趕，但為時已晚，終場綠衫軍以25分之差擊敗公牛。目前以27勝9敗暫居東部第一，領先第二名的暴龍與騎士1.5場勝差。

此役綠衫軍團隊命中率47.8%與三分球命中率37.5%皆比灰熊的39.5%與36.8%還高，而公牛隊失誤高達15次，反觀綠衫軍僅發生6次失誤。

貝恩斯（Aron Baynes）（右）。（USA TODAY Sports）