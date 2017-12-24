英超》馬塔「梅開二度」無用 萊斯特城頑強踢平曼聯

馬塔獨中兩元。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第19輪，「狐狸」萊斯特城坐鎮王權球場（KingPower Stadium）挑戰曼聯。上半場萊斯特城率先靠著瓦迪（Jamie Vardy）的進球取得領先，隨後曼聯馬塔（Juan Mata）獨中兩元，將比分反超。可惜補時階段遭到馬奎爾（Harry Maguire）頑強追平比分，終場以2：2握手言和。

上半場第27分鐘，恩迪迪（Wilfred Ndidi）後場長傳找到馬赫雷斯（Riyad Mahrez），得球後將球傳給快速插上的瓦迪，直接推射入網。萊斯特城1：0曼聯。

但萊斯特城的領先優勢沒有太久，第40分鐘，馬夏爾（Anthony Martial）左路傳中至禁區，林加德（Jesse Lingard）將球交給馬塔推射球門右側破門，追平比分。第60分鐘，曼聯獲得禁區外圍自由球的絕佳機會，馬塔不負眾望，起左腳直接攻門，反超比分。

終場結束前30秒，萊斯特城展現強大韌性，邊鋒奧爾布萊頓（Marc Albrighton）送出長傳球至禁區，馬奎爾擺脫防守將球踢進，壓哨扳平比分。終場萊斯特城2：2曼聯。

曼聯總教練穆里尼奥表示：「我們沒能贏下比賽，因為我們錯失了絕佳的機會，我可以說是搞笑般地浪費了機會。我們犯了很多錯誤，這本來會是一場輕鬆贏球的比賽。」

賽後，曼聯以13勝3和3敗42績分排在英超第二，落後榜首曼城13分；萊斯特城則排在第八位。