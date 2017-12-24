NBA》再傷主力中鋒！魔術遭巫師血洗吞8連敗

2017/12/24 12:00

伍切維奇。（取自魔術官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕飽受傷兵困擾的魔術，日前已經傷了A.戈登（Aaron Gordon）及富尼耶（Evan Fournier）兩位大將，不料今天交手巫師時再傳噩耗，主力中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）僅上場5分鐘就傷退，最後魔術也遭巫師以130：103血洗。

據外媒報導，伍切維奇開賽5分鐘因左手受傷退場，經檢查後確認為左手第一掌骨骨折，預計要動手術，可能會缺席6至8週的時間。

魔術季出打出8勝4敗的佳績，戰績一度高居東部第二，沒想到劇情急轉直下，一波9連敗澆熄球隊氣勢，今天再吞8連敗，戰績跌落東部尾端，排名倒數第3，今年賽季恐怕得加把勁了。

本戰巫師一路壓著魔術打，上半場灌進72分，取得24分大幅領先，全場最多領先達27分，比賽早早進入垃圾時間。

史考特板凳出發繳18分全隊最高。（美聯社）

巫師共有7人得分上雙，以史考特（Mike Scott）攻下18分最高，畢爾（Bradley Beal）及波特（Otto Porter Jr.）分別進帳17分，大莫里斯（Markieff Morris）、歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）各拿下16分，沃爾（John Wall）、米克斯（Jodie Meeks）10分。

魔術方面裴頓（Elfrid Payton）繳出生涯新高30分，海佐尼亞（Mario Hezonja）得到16分，J.西蒙斯（Jonathon Simmons）14分，伊萬度（Wesley Iwundu）12分。

裴頓砍生涯新高30分。（USA TODAY Sports）

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