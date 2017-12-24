MLB》對決大谷翔平 韓砲秋信守很期待

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本球星「投打二刀流」大谷翔平加盟洛杉磯天使，同屬美聯西區的遊騎兵韓籍砲手秋信守，很期待能與大谷對決，會盡他所能去擊敗對手。

2018年球季遊騎兵與天使共有19次交手，秋信守很有機會對上大谷翔平，「若我們倆對決，我會盡全力擊敗他。」秋信守說，「我從沒看過他打球，但我從其他日本球員聽過他的事情。身為亞洲球員，我希望他在美國有好發展，或許在美國不像在日本那樣容易，但大谷是很有天分的球員，我認為他能做得好。」

秋信守在2013年底與遊騎兵簽下7年1.3億美元的合約，為亞洲打者最大合約紀錄，但他在2016年因傷僅出賽48場，今年則出賽149場，繳出22轟、78分打點、打擊率0.261，整體攻擊指數0.780，「個人數據固然重要，但我希望能在合約到期前贏得冠軍，明年球季目標就是奪得世界大賽冠軍。」

另外，南韓籍選手朴炳鎬、黃載均、金賢洙等人都在大聯盟發展不順遂，回韓職打球。秋信守對此表示，「比起日本球員，南韓選手通常很難獲得機會，在機會不多的情形下，要打出令人印象深刻的表現也不容易。我知道球迷們很失望，但選手們一定也很難受。」

秋信守指出，未來南韓選手要挑戰大聯盟舞台，「我認為他們應該盡可能做好充分準備。」

秋信守。（資料照，USA Today Sports）