NBA》歐拉迪波轟38分 溜馬延長賽逆轉破網

歐拉迪波罰球命中率100%。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今天靠著一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）轟下全場最高38分6助攻及10罰10中的優異表現，助隊在延長賽以123：119逆轉擊退籃網。

本戰籃網以9：3展開攻勢，汀維迪（Spencer Dinwiddie）三分命中後助隊取得雙位數優勢，不過歐拉迪波跳出來取分，首節籃網領先7分。次節後半段溜馬進攻當機，籃網趁勢打出一波11：2的小高潮，半場結束以57：41領先。

汀維迪繳26分8助攻。（美聯社）

易籃後，溜馬立刻還以顏色，以11：0的攻勢拉進比數，不過籃網穩住腳步，沒讓溜馬專美於前，不料後半段溜馬攻勢再起，前三節打完籃網僅領先1分。

決勝節籃網手感下滑，溜馬看準機會反超比數，不過倒數階段汀維迪成功製造犯規，籃網在緊要關頭追平比數。

延長賽雙方你來我往，籃網在卡羅（DeMarre Carroll）飆進外線後再度追平，不過此後歐拉迪波4罰俱中，籃網沒能把握最後機會，以4分差落敗。

溜馬除歐拉迪波外，以M.透納（Myles Turner）的23分9籃板最佳，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）貢獻17分，D.柯利森（Darren Collison）14分。

籃網部份以汀維迪繳出26分8助攻最搶眼，卡羅20分13籃板「雙十」演出，霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）18分8籃板。

M.透納拿下23分9籃板。（美聯社）