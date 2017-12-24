HBL》宜中林哲霆27分白搭 強恕16點戰南湖拚8強

強恕高中勝宜蘭高中。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽，今日在高雄巨蛋展開最殘酷的6搶2外卡賽，首場由強恕高中對上宜蘭高中，宜中高手左手悍將林哲霆雖拿到全場最高27分，卻在最後17.8秒發生24秒進攻違例，只能眼睜睜看著強恕以71：68取勝，賽後他也自責難過流下眼淚。

宜中雖曾落後至雙位數，但末節展開陣陣猛攻，在最後2分鐘還取得2分領先，不過，強恕射手黃泓諭用炙熱手感護盤，他在1分53秒飆進三分球，後衛周昱孫也挹注4分，幫助球隊驚險保住勝利，黃泓諭全場9投7中，包括5顆三分球，攻下全隊最高19分；前鋒林以崇繳出16分、11籃板「雙十」成績單；周昱孫拿到14分外帶6籃板、5助攻。

強恕首戰贏球後，下午4點將迎來複賽拿下2勝3敗的南湖高中，最終勝隊將能拿到本屆第7張的8強賽門票。

林哲霆雖打出本屆最精彩的一場比賽，可惜難以隻手遮天，關鍵時刻也發生失誤，賽後也哭紅了雙眼，他表示，自己與隊友真的都盡力了，且這場比賽可能是他們本屆打得最好的一場比賽，最後輸球真的很可惜，希望明年換學弟接班後，能幫宜中重返8強之林。

強恕高中與宜蘭高中球員爭球。（記者黃志源攝）

宜蘭高中林哲霆單手投籃。（記者黃志源攝）

宜蘭高中林哲霆運球過人。（記者黃志源攝）

宜蘭高中林泊霆罰球。（記者黃志源攝）

強恕高中黃泓諭快攻上籃。（記者黃志源攝）

強恕高中黃泓諭運球。（記者黃志源攝）

強恕高中林以崇投籃。（記者黃志源攝）

強恕高中王敬虔投籃。（記者黃志源攝）

宜蘭高中落敗。（記者黃志源攝）