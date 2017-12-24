LOL》牛排新東家情定「俠盜勇士」？ 明年將轉至中國賽區備戰

[1]牛排也將跟著Karsa的腳步前往中國LPL賽區。（取自牛排臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》中國LPL賽區轉會期已截止，伴隨台灣戰隊閃電狼明星打野選手Karsa確定轉至RNG戰隊後，粉絲們好奇的只剩教練「牛排」的動向，根據由華碩ROG所投資的中國新戰隊RogueWaorriors官方微博所公布的新成員圖像，赫然驚見「教練Steak」名稱，加上牛排也在臉書粉專釋出上海新隊伍徵求分析師及教練的動態，正好RW戰隊基地就在上海，看起來便是如此。

[2]RW明年成員陣容。（取自RW官方微博）

RW日前在官方微博釋出2018春季賽新成員名稱圖像，可以看見經理為申明浚、上路Mouse、打野Flawless、中路Doinb、下路雙人組為SMLZ及Killua，而教練正是「Steak」。

RW是由華碩旗下電競品牌Republic of Gamers玩家共和國所投資的戰隊，成立於2017年12月15日，戰隊基地位於中國上海。

巧合地是，牛排也在23日於個人臉書粉專寫下：「lpl新隊伍 RW 找一名英雄聯盟分析師/教練，地點在上海，條件不限，有興趣請私訊本粉絲專頁，並附上簡歷」。新戰隊地點也在同一處，看似RW就是牛排落腳的新隊伍了。