MLB》市場靜悄悄 六大咖自由球員簽約進度緩慢

〔體育中心／綜合報導〕美國進入耶誕節假期，部分自由市場球員仍還沒找到新東家，大聯盟官網列出6名大咖球員，認為他們有可能是最後才簽約的選手。

馬丁尼茲。（資料照，法新社）

外野手馬丁尼茲（J.D. Martinez），30歲

今年先後待過老虎、響尾蛇的馬丁尼茲，繳出45轟、104分打點、打擊率0.303的生涯年，整體攻擊指數高達1.066，大聯盟官網直指想網羅他都必須準備長約，紅雀和巨人都很積極追求，他若是到美聯的紅襪，可擔任指定打擊，而國聯的巨人隊則要守備，馬丁尼茲在防守方面欠佳，在「Outs Above Average」（OAA）這項評估球員的防守數據中呈現「-5」，幾乎是聯盟墊底的表現。

摩斯塔卡司。（資料照，美聯社）

三壘手摩斯塔卡司（Mike Moustakas），29歲

摩斯塔卡司本季在皇家繳出38轟、85分打點、打擊率0.272的優異表現，整體攻擊指數為0.835。但今年季後的交易上有不少大咖三壘好手，像是朗格利亞（Evan Longoria）被交易至巨人，金鶯馬查多（Manny Machado）、藍鳥唐納森（Josh Donaldson）的交易傳聞，佛雷瑟（Todd Frazier）也在自由市場上尋找新東家，這些都可能影響摩斯塔卡司的簽約進度。

目前包含紅雀、老東家皇家都在關注摩斯塔卡司，若他1月底還沒有新東家的話，大都會可能也會考慮網羅。

肯恩。（資料照，法新社）

外野手肯恩（Lorenzo Cain），31歲

肯恩今年有著15轟、49分打點、打擊率3成的表現，但在今年的自由市場上，中外野手的需求度不高，雖然肯恩的防守能幫助球隊，但他在明年4月滿32歲，球隊可能不會給他長約。巨人可能是最合適的球隊，但他們有複雜的豪華稅問題要處理。

阿里耶塔。（資料照，美聯社）

先發阿里耶塔（Jake Arrieta），32歲

阿里耶塔本季繳出14勝10敗防禦率3.53的成績，不過包含他、達比修有、林恩（Lance Lynn）、柯布（Alex Cobb）等投手都還在自由市場上待價而沽，另外像是海盜投手柯爾（Gerrit Cole）、光芒投手亞契（Chris Archer）都出現在交易傳聞上，這些影響自由市場投手的簽約進度。

阿里耶塔是頂級的先發投手，包含道奇、前東家小熊、遊騎兵、費城人、水手等球隊有興趣，若要獲得5至6年的長約，可能還需要些時間，阿里耶塔有可能1月下旬才會找到新東家。

戴維斯。（資料照，法新社）

終結者戴維斯（Wade Davis），32歲

戴維斯今年繳出4勝2敗32救援點、防禦率2.30的成績，他這兩年的投球表現不亞於洋基火球男查普曼（Aroldis Chapman），但在自由市場上沒有很迫切需要終結者，光芒也有意交易終結者卡洛米（Alex Colome），這也影響戴維斯的簽約進度。戴維斯有可能還是回到小熊，洛磯也有可能。

杜達。（資料照，法新社）

一壘手杜達（Lucas Duda），32歲

杜達本季繳出30轟、64分打點、打擊率0.217的表現，他擁有長打能力、選球能力也不差，但目前市場最大咖的一壘手哈斯默（Eric Hosmer）還沒找到新東家，同為一壘手的亞當斯（Matt Adams）與國民簽1年約，杜達有可能暫時還不會找到球隊，有可能會回光芒。