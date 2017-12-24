HBL》木柵「恨天高」奇蹟結束！ 青年挑戰東泰拚8強

木柵高工孫馬成諺攻下２１分。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕奇蹟一年畫下休止符！一路從資格賽、預賽都成功過關的木柵高工，今日在HBL高中籃球聯賽外卡首戰，即便高三孫馬成諺、高二黃軍皓合拿45分，在第四節甚至追到剩2分落後，無奈「重量級」中鋒楊博皓因傷缺陣，高度不如對手的事實就擺在眼前，最終以73：81不敵青年高中，無緣挑戰實力更強大的東泰高中。

今日過42歲生日的木柵教練林信華表示，今年對於球員而言確實是奇蹟一年，但球員高度確實不如人，當青年把涂亦含、劉彥廷兩長人放在場上，禁區只能用犯規或是被對手輕鬆取分；對木柵而言，當192公分、122公斤楊博皓因傷無法登場，此仗輸球只因恨天高。

木柵高工吞敗。（記者黃志源攝）

來自永吉國中的孫馬成諺，來到木柵想培養一技之長，明白此仗恐怕是高中生涯最終戰，他全場15投9中，包括6顆三分球，攻下HBL生涯新高24分外帶4籃板、4助攻、5抄截，他表示，「真的很可惜，但這一年對我而言也是個奇蹟，且從資格賽、預賽能贏球都是，未來也希望繼續打籃球。」

木柵高工孫馬成諺攻下２４分。（記者黃志源攝）

下屆將率隊捲土重來的黃軍皓繳出21分、8籃板、7助攻和4抄截，無奈木柵全場僅29籃板，遠不如青年的51籃板，包括20個進攻籃板。年贏球後，下戰將在17點40分碰上強敵東泰高中，拚搶本屆最後一張8強門票，兩軍上屆同樣在外卡賽碰頭，當時由東泰勝出，締造校史首度晉級8強的新頁。

青年高中勝木柵高工。（記者黃志源攝）

青年高中連威勝攻下１６分。（記者黃志源攝）

青年高中劉彥廷攻下１５分。（記者黃志源攝）