SBL Live》戴維斯犯滿離場 璞園末節險遭台啤逆轉

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 璞園 18 20 20 24 82 台啤 15 13 29 18 75

第四節

末節甫開始，璞園下起3分雨，將分數拉至10分差，倒數6分鐘，戴維斯5犯離場，台啤打出7：0的進攻，將分數縮至3分差，爾後兩隊互有來往，璞園以純本土陣容應戰台啤，倒數2分鐘，台啤戰成平手。最後1分鐘，台啤未把握住進攻機會，璞園趁勢進攻，璞園靠著經驗，在末節以82：75險勝台啤。

SBL台啤與璞園之戰，璞園戴陳冠全（中）籃下起身投籃，球被台啤蔣淯安（左）撥掉。（記者廖振輝攝）

SBL台啤與璞園之戰，璞園戴維斯（中）持球進攻撞到台啤蔣淯安（左），遭吹進攻犯規，球剛好落在他面前。（記者廖振輝攝）

第三節

半場過後，兩隊互有來往，台啤在2分鐘內打出8：1的攻勢，台啤由李恩帶起一波攻勢，將分差縮短，此節台啤球員吹起反攻號角，球員多點開花，其中以李恩、王浩吉、呂奇旻貢獻最多，璞園部分，則由施晉堯6分最高。

SBL台啤與璞園之戰，台啤呂奇旻（左）切入底線過人傳球。（記者廖振輝攝）

第三節結束，璞園以58：57領先台啤。

第二節

次節，樸園打出一波6：0的攻勢，陳堅恩板凳出發，單節攻下11分；台啤則因團隊失誤多，命中率低迷，加上主力周伯勳陷入4犯麻煩；半場結束，樸園以38：28，10分暫時領先台啤。

SBL台啤與璞園之戰，璞園戴維斯（中）持球進攻撞到台啤蔣淯安（左），遭吹進攻犯規。（記者廖振輝攝）

璞園陳堅恩（左）持球，遭遇台啤蔣淯安（右）貼身防守。（記者廖振輝攝）

第一節

開節3分鐘，由樸園陳冠全率先投進2分球，台啤周伯勳4分鐘內吞下個人3次犯規，遭換下場。比賽進行6分鐘，樸園攻下7分，台啤進攻當機，僅攻下3分，全由李恩包辦，場邊喊出暫停。

暫停過後，由台啤黃聰翰帶動一波攻勢，台啤主要以黃聰翰、李恩為主要得分點，樸園則以戴維斯單節8分貢獻最多；首節結束，樸園以18：15領先台啤。

SBL台啤與璞園之戰，台啤啦啦隊以呼應聖誕節的裝扮熱舞。（記者廖振輝攝）

SBL台啤與璞園之戰，台啤啦啦隊以呼應聖誕節的裝扮熱舞並分送禮物。（記者廖振輝攝）