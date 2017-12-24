HBL》南湖陳孝榕下半場發威 外卡賽氣走強恕晉級8強

南湖高中陳孝榕攻下２６分。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽，今日在高雄巨蛋展開最殘酷的6搶2外卡賽，以逸待勞的南湖高中靠著主控陳孝榕下半場大顯神威，全場攻下26分，率隊以79：69淘汰強恕高中，隊史連6屆闖入8強。

強恕高中教練吳俊雄（左一）及助理教練林韋翰（左二）。（記者黃志源攝）

南湖高中獲勝。（記者黃志源攝）

南湖、強恕實力相當，上半場打完，南湖僅以37：35領先，陳孝榕就在下半場接管戰局，且南湖末節剩1分11秒，靠著高二的張簡加瑋飆進保險三分球，逼得強恕後段只能持續用犯規戰術凍結時間，卻也無法將落後縮小，南湖也成為本屆第7支進軍8強的隊伍。

南湖高中陳孝榕。（記者黃志源攝）

南湖高中許敬恩。（記者黃志源攝）

不僅要面對外界的不看好，且南湖教練王顥宇從球員時代到執掌南湖兵符都未曾打過外卡賽，讓他一路都相當緊張，賽後第一件事就是在休息室用冰水讓自己降溫，他表示，今年是最辛苦的一年，如今晉級8強也總算完成階段性任務，期盼子弟兵在明年元月28日的8強賽能繼續努力，打好每一場比賽。

此外，王顥宇在4年前臨危受命接下南湖兵符時，大煜集團的羅賓漢即一直支持南湖，不僅大大小小比賽都會到場支持，還會贊助比賽經費。

延續南湖主控殺翻天的特色，陳孝榕此仗10投8中，包括三分球2投2中，火力幾乎都集中在下半場，他爆料要歸功於王顥宇的突然一捏，讓他痛到醒過來，才有進入比賽狀況，而他也成為球隊闖入下階段的功臣。

南湖高中陳孝榕。（記者黃志源攝）

本屆男子組最後一張8強門票，將由東泰高中對決青年高中，也是兩軍繼上屆後，再度在外卡賽對壘，上回由東泰取勝。