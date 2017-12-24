爐石全明星賽》「聽說Purple認為爛到不用Ban」 Virtual笑談聖騎內戰打錯牌

Virtual將在四強對上偶像Purple。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕閃電狼「大哥」Tom60229成為《爐石戰記》2017全明星賽首位「三穿」、橫掃對手「歐洲K神」Kolento的選手，但今天交手台灣同鄉Virtual，大哥所攜帶的快攻獵進牌排序不佳，最終以2比3輸給對手，無緣四強。《自由電競》賽後也先後找來兩位選手，一談對戰過程。

首先我們問到「大哥」其所攜帶的快攻獵是否適合在本次賽場上，Tom60229回應，快攻獵很吃排序，只有術士打不贏，其他都是些微優勢或是大優，只要把術士Ban掉就可，但今天對上Virtual就已經比較衰，對方的手氣比他好。

Tom60229也稱讚Virtual今日運氣很好，談到第五場雙方的親王賊內戰，開場就進牌「親王」及「暗影閃現」，他也認為自己比較衰，多了一張「派奇」，「進派奇就沒救了，除非他一直抽不到海盜，但又沒有」。

最後，Tom60229被問到美國選手Firebat以牌組優勢看冠軍人選，他開口還是直呼「我覺得牌組來說我的應該還是最好的」，接著他也說，其實牌組優勢大概都是55%，通常不會影響太大，不太認同Firebat以牌組優勢來看冠軍。

Tom無緣四強。（記者陳耀宗攝）

接著，Virtual也接受短訪，先請他談到自己表現，他認為自己有滿多打錯的，特別是聖騎士內戰，「聽說直接被Purple噴說這個聖騎爛到不用Ban」，他也笑說，他本來就不太會玩快攻，如果接下來能打Purple，對方把聖騎放出來也不錯，現在他已經大概知道錯在哪。

Virtual也被問到「大哥」、「二哥」本場快攻獵牌組似乎勝率不太理想，他表示：「我原本也有想要帶獵人，但是我不太會打，最後沒有帶，Tom昨天也是一把過，今天輸兩場，獵人排序比較重要，他可能留著一個武器，運氣不太好」。

也因為他的四強對手就是Purple，Virtual也直呼對方是他的偶像，從兩三年前就有在Follow對方、覺得他很強；從WeiFu或是Purple的牌組來看，Virtual認為兩人的牌組各自跟他打過的JasonZhou與Tom很像，「都是已經打過的，比較沒什麼問題」。