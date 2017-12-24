SBL Live》克服半場前落後 富邦86：83逆轉金酒

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 富邦 22 9 33 22 86 金酒 17 27 18 21 83

第四節

決勝節，雙方球員皆陷入犯規麻煩，兩隊靠著罰球得分，兩隊比分數度互換領先，林書瑋在倒數1分30秒鐘投進關鍵2分球，富邦82：80領先金酒；倒數15秒，金酒再讓林書瑋站上罰球線，林書瑋2罰皆中，金酒喊出暫停。

富邦勇士劉韋辰（左）切入上籃，金酒球員打手犯規。（記者廖振輝攝）

暫停過後，金酒未把握住進攻機會，蔡文誠快攻得分，比分86：80，僅管金酒在最後1秒投入3分球，仍為時已晚，末節富邦便以86：83氣走金酒，收下勝利。

富邦勇士林書緯（左）與金酒邱金龍（右）爭搶地板球。（記者廖振輝攝）

第三節

易籃後，富邦急起直追，5分鐘時，富邦張宗憲快攻得分，將比分追至50：50平手。此後兩隊比數互換領先，金酒蘇奕晉此節陷入4犯麻煩，提前下場。

此節富邦得分多點開花，張宗憲單節攻下11分，蔡文誠也有9分入袋；金酒則由張容軒、蘇奕晉兩人得分最高。

富邦勇士張宗憲（中）拉桿上籃，閃躲金酒洋將拉莫斯（右）封阻。（記者廖振輝攝）

第二節

次節，兩隊打得緊湊，單節倒數6分34秒，富邦蔡文誠達成職業生涯第3000分，此節富邦進攻端當機，單節僅攻下9分，金酒方面，則以洋將拉莫斯、蘇益晉、黃泓瀚得分最多，半場結束，金酒以44：31領先富邦。

富邦勇士蔡文誠創下個人3000分紀錄。（記者廖振輝攝）



富邦勇士蔡文誠創下個人3000分紀錄。（記者廖振輝攝）



第一節

首節，兩隊互有來往，數度戰成平手，倒數1分鐘，富邦打出一波攻勢，將分數拉至22：17，富邦暫時取得領先。

首節富邦洋將賽勒8分最高，金酒則由張容軒7分最高。