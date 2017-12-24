爐石明星賽》冠軍戰上演台韓大戰 台灣Virtual將與「韓國K神」爭冠

Virtual成功晉級冠軍戰。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《爐石戰記》2017全明星賽冠軍即將在今晚出爐！四強賽一邊由「韓國K神」Kranich對上「沙皇」Pavel，該對戰組合最終由Kranich以三比二勝出；另一邊則是台灣好手「偷米」Virtual對上加拿大好手Purple，從賽前就很有信心的Virtual不負眾人期待，繼「大哥」Tom60229後，Virtual「三穿」對手秘密法勝出，冠軍戰將對上Kranich。

首戰Virtual以親王賊對上Purple的秘密法，開場雙方不斷纏鬥、相互比拚場面優勢，但Purple的秘密進牌不順，讓Virtual取得首勝；第二場，Virtual以卡札牧應戰，Purple依然是秘密法，後者手氣依舊不佳，只好不斷製造場面優勢衝臉，但Virtual一一化解，讓對手無奈投降。

Virtual不斷化解Purple攻勢。（取自YOUTUBE）

第三場Purple依舊以秘密法應戰，與Virtual的西瓜術互有來往，但後期Virtual搬出雙山嶺巨人組合，儘管對手以爆炸符文反制一張，又拿出「冰川之謎」一次補滿四種秘密，但還是遭Virtual山嶺巨人給予致命一擊，只剩兩滴血量的Purple苦無解方，最終只好認輸投降。

四強賽前，Virtual也接受《自由電競》短訪，提到籤表對面只有對過Kranich，如今雙方將在冠軍戰遇見，也算是好運氣。

稍後舉行的季殿軍戰，由Pavel對上Purple，由於名次無關獎金，雙方打起來沒有壓力、全場輕鬆應戰，最終Purple以三比一戰勝對手。

季軍之戰雙方看起來毫無壓力。（記者陳耀宗攝）