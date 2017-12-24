SBL》蔡文誠生涯3000分達陣 成SBL史上第13位（影音）

〔體育中心／綜合報導〕SBL富邦勇士蔡文誠，今日出戰金門酒廠，比賽來到第2節時，靠著切入犯規，2計罰球穩穩罰進，達成生涯總得分3000分，成為SBL史上第13位3000分俱樂部成員。

SBL金酒與富邦勇士之戰，富邦勇士蔡文誠創下個人3000分紀錄。（記者廖振輝攝）

此役第二節結束前6分30秒時，蔡文誠切入禁區要到犯規，站上罰球線穩穩的罰進，在中場休息時間也進行了生涯3000分紀念典禮，蔡文誠的老婆也帶著女兒、兒子一起出席並獻花，與他共享光榮時刻。

SBL金酒與富邦勇士之戰，富邦勇士蔡文誠左手上籃遭金酒球員打手犯規，隨後兩罰都進，創下個人3000分紀錄。（記者廖振輝攝）

而蔡文誠發表感言時先感謝球團，也很開心能達成這個生涯里程碑。「謝謝大家，感謝一路上栽培我、提拔我的人，更要謝謝我的家人，包括老婆、父母、小孩都很支持我，最後要感謝球迷，希望大家能多多支持SBL。」蔡文誠在發表感言時說道。

SBL金酒與富邦勇士之戰，富邦勇士蔡文誠（右）創下個人3000分紀錄，妻小到場獻花祝賀。（記者廖振輝攝）

蔡文誠在高中以及大學時就讀的基隆商工以及彰師大當時都僅是乙級聯賽的球隊，後來在當時璞園主力控衛洪志善的推薦下開始與璞園籃球隊一同練球，更在第十季、十一季超級籃球聯賽連續獲頒總冠軍MVP。

2016年5月，球季結束後，蔡文誠成為自由球員，最後轉加盟SBL富邦勇士，成為勇士隊新球季仰賴的戰力，今日達成3000分後，也使他成為SBL史上第13位締造3000分記錄的球員。