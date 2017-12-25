MLB》馬林魚大清倉引眾怒 美媒大爆收購內幕

基特。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕以基特（Derek Jeter）為首的馬林魚經營團隊，季後進行大清倉，陸續交易多名主力球星，引發球迷和球員的不滿，對此，邁阿密媒體也爆料新老闆為何大砍球隊薪資預算的內幕。

據《Miami Herald》報導，基特接手馬林魚後積極削減團隊薪資，目標是要將團隊明年預算從1.4億降到9000萬美元，所以積極兜售球員，把國聯新科MVP史坦頓（Giancarlo Stanton）、高登（Dee Gordon）、歐蘇納（Marcell Ozuna）等主將交易出去。

而當時曾出資競標馬林魚的邁阿密富豪馬斯（Jorge Mas）近日也對此表達意見，他認為如果自己成功買下馬林魚的話，會將明年預算壓在1.3億美元，並留下史坦頓和聘請新的總經理。

馬斯當時出資10億美元競標馬林魚，不過基特團隊硬是以12億買下球隊，而報導指出，有內部人士透露，馬林魚根本不值得花這麼多錢，基特團隊多花了4億美元的冤枉錢，大概是遭到前老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）的坑騙。

報導也爆料，基特與薛爾曼（Bruce Sherman）當時分別出了2500萬美元和3.9億美元的競標金，而為了賺回這筆錢，他們才會壓低團隊薪資，吸引投資人進場。