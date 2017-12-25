NBA》自己與詹皇誰比較強？杜蘭特：我們在同一水平

杜蘭特、詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在耶誕大戰前夕，勇士前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在受訪時談到了他自己和「詹皇」詹姆斯（Lebron James）之間的比較。

杜蘭特澄清了他之前那句「將火炬傳遞給了我」：「我真正的意思是，那個等級的球員接納了你，頂尖的像是詹姆斯、魏德（Dwyane Wade）、安東尼（Carmelo Anthony）、 皮爾斯（Paul Pierce）、 柏德（Larry Bird）跟厄文Julius Erving） 。現在，輪到我和他們站在一起了，享受成為最好球員之一的時刻，這不是說我從詹姆斯那裡奪走了什麼，也不是說詹姆斯就下滑了，很明顯的他聯盟中仍然屹立不搖。」

杜蘭特接著說道：「個人榮譽、成就、歷史地位這些東西，我沒辦法自己說，但單純就籃球技術而言，我和他處於一個水準。在我投進G3關鍵球那一刻，就像詹姆斯說了：『歡迎你。』」

在和詹姆斯的18場例行賽對決中，杜蘭特場均能夠得到28.9分，命中率為48.5%，詹姆斯場均得到28.8分，命中率為51.2%。在季後賽中，杜蘭特場均32.9分，詹姆斯為31.1分，命中率對比則是55.2%對比52%。