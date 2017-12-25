2017單項協會大評比 巧固球、躲避球滿意度衝第一

〔記者粘藐云／台北報導〕為了解國人對於台灣運動環境、政策及各單項協會的看法，臺灣師範大學及台灣趨勢研究公司合作，發起《國人運動環境觀感大調查》，其中在「單項運動協會觀感評比」部分，以巧固球、躲避球、跆拳道、田徑及體操協會獲得評比滿意度前5名。

在單項運動協會觀感評比的分面，計入排名的34個協會中，巧固球協會以85.0分居第1名，躲避球協會第2（77.1分），跆拳道協會（72.8分）第3，4、5名分別是田徑協會（71.7分）及體操協會（71.5分）。

該研究針對台灣73個單項運動協會進行評比，評比內容分為四大項目，包含「協會人才培育積極度」、「協會賽事遴選選手及教練公平性」、「協會財務透明度」、「協會成員專業代表性」。

研究問卷採取立意抽樣，共有10164份問卷，調查對象為全國13歲以上且近1年內有從事運動或觀賞運動者，且將填寫問卷較少之協會排除，共有34個協會列入排名。

不過台灣趨勢研究總經理彭賢恩提到，目前單項協會滿意度整體分數並不高，調查結果也可作為未來協會修正的參考。

長期推動體育相關政策的立委黃國書認為，運動競技獲得成就，也是獲得民眾支持的原因之一；立委柯志恩則呼籲，體育署應更積極推動修法相關政策。

此外，台灣民眾有多達86.7%民眾支持國體法修法，且有超過50%以上的民眾認為，建立完善選訓制度、注重基層教練與選手養成、提供選手完善職涯照顧為體育優先改革項目。

單項協會滿意度調查。（台灣趨勢研究提供）