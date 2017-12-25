《鬥陣特攻》遊戲總監陪你過平安夜 仿「Yule Log」直播10小時不間斷

Jeff Kaplan十小時直播陪大家過平安夜。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕如果你有在昨（24）晚半夜打開直播串流平台Twitch，剛好又是《鬥陣特攻》的愛好者，應該就會發現遊戲總監Jeff Kaplan罕見地以《鬥陣特攻》帳號開台了！直播中我們所能看到的就是他坐在沙發上，旁邊配著餅乾及牛奶，後面則是暖暖的爐火，幾乎不發一語，就這樣過了10小時！卻一度吸引了超過40000人同時觀看，這個數字已經衝上當時的Twitch熱門職播遊戲排名前列！

耶誕夜與家人一起吃著晚餐、看著電視，甚至看個網路實況也行，鮮少開台的Jeff Kaplan昨晚竟然花了十小時的時間坐在一個沙發上，並未發布遊戲新訊息、也不是常見的向鏡頭前的觀眾講話，觀眾數從2000人一路飆高至40000人，途中他甚至被收音的麥克風打頭、做出拆禮物的動作，都足以證明這不是「預錄的」。

既不是公布遊戲訊息，為何Jeff Kaplan要如此？其中一個答案是，他是在模仿「Yule Log」，這是一個美國電視頻道，其會在平安夜或是耶誕節的早晨不斷播放無人聲、只有溫馨的爐火溫室的畫面，據說是為了讓那些隻身前往美國紐約住在公寓，沒有跟家人住在一起、也沒有爐火的工作者，能感受到耶誕節的氣氛及溫暖。

「Yule Log」是一個美國電視頻道，其會在平安夜或是耶誕節的早晨不斷播放無人聲、只有溫馨的爐火溫室的畫面。（取自維基百科）

不過在直播約三小時左右，Jeff Kaplan開始問鏡頭上的團隊時間過多久了、還開玩笑地質疑「為何我只能坐在這裡」；約第五小時左右開始拿出手機玩《爐石戰記》；直到第七小時，他才首嚐第一片餅乾；到了第九小時，Jeff Kaplan終於宣布「新英雄」，但直播卻故意搞「卡帶」，觀眾根本聽不到他說什麼！等到畫面恢復正常後，他早已講完，有如「愚人節」般的惡趣味。

儘管台灣昨晚已經是平安夜進入耶誕節的時辰，但換算成美國時間，其實才剛進入平安夜，因此也不難想像Jeff Kaplan等執行團隊的用意，想給予《鬥陣特攻》玩家一個擁有爐火與「姊夫」的平安夜！

Jeff Kaplan一度被收音的麥克風打掉眼鏡。（取自Twitch）

Jeff Kaplan拆禮物。（取自Twitch）

進入第九小時，Jeff看似要進入正題，公布新英雄，結果畫面卻開始卡帶，看來真的是在惡搞。（取自Twitch）