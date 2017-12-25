NBA》拒當柯瑞2.0 七六人超級狀元有望扭轉三分浪潮

西蒙斯不跟隨聯盟這股三分浪潮，反其道而行走出自己的路。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）上季因傷整季報銷，本季終於健康展開生涯第一個球季，繳出場均17.1分、8.8籃板、7.7助攻的全能身手，顯然成為七六人的救世主，更被看好奪下本季新人王，不過西蒙斯的打法有別於當今的三分球潮流，出賽31場至今還未命中任何一顆三分球，有機會寫下NBA歷史上的罕見紀錄。

21歲的西蒙斯本季出賽31場都是先發，438次出手命中224球，命中率達5成11，但三分線外的出手僅有9次，且還未命中任何三分球，三分命中率仍是完美的0％。

若從西蒙斯的出手分佈圖來看，他的出手位置大多位於禁區、中距離，鮮少有中長程的投籃，就算擁有9次三分球出手紀錄，但大多為鐘響前的賭博性投籃，數據並未帶有太多實質意義。

西蒙斯主打的控球後衛，近年來相當被要求外線能力，但在聯盟控衛得分榜中，西蒙斯是所有場均10分以上球員中，唯一未投進三分球的球員，紀錄與他最接近的就是本季只打1場就報銷的林書豪（1次），其次就屬前MVP「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose，3次）。

西蒙斯的出手大多在禁區附近。（取自網路）

而在這大三分時代，能不靠三分球存活的控衛少之又少，近年來僅有少數球員能當上球隊門面，若以單季1000次出手、三分球出手次數50次以下的標準來看，自1998年以來只有帕克（Tony Parker）、魏德（Dwyane Wade）、米勒（Andre Miller）能成為球隊主控，西蒙斯目前只有9次三分出手，按數字推算，他相當有機會寫下最多出手數但未命中三分球的紀錄。

自從NBA建立三分球規則以來，歷史上僅有6名後衛曾寫下1000次出手沒投進三分球的紀錄，分別為孔賓（Tyrone Corbin，1990）、布萊克門（Rolando Blackman，1988）、葛文（George Gervin，1985）、尼克森（Norm Nixon，1983）、格林（Rickey Green，1982）以及戴維斯（Walter Davis，1980），被視為七六人救世主的西蒙斯未來或許能終止這波大三分浪潮，開創屬於自己的流行。