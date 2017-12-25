棒協會費漲了近一倍 體改聯提出四大質疑

〔體育中心／綜合報導〕國民體育法修法後，體育署要求各單項協會開放直選等改革，棒協也通過相關修正草案，未來經審核入會的個人會員，將可參與理監事及理事長直選。棒協今天對審核通過的民眾寄出繳費通知，會費從1300元漲至2500元，引發討論。對此，長期關注體改的「體育改革聯會」提出四項質疑，並號召關心體改的民眾，要求體育署提出具體對應辦法。

以下為《體育改革聯會》四大質疑：

1、為何會費提高近一倍？

體改聯認為，棒協會費先前為：入會費1000元、常規會員費300元，總共1300元；但現在卻變成入會費2,000元及常年會費500元，提高近一倍。

體改聯指出，民眾質疑，開放協會後會員數增加了，為何卻要提高會費？難道是想透過高會費降低民眾參與意願，好讓舊勢力能繼續操控協會？

2、協會要如何使用會費？會員權利義務又是什麼？

體改聯表示，雖然棒協已發出繳費通知，但民眾至今卻連改選章程都看不到，在什麼資訊都沒有的情況下，許多粉絲私訊表示，突如其來的繳費通知，簡直像詐騙簡訊一樣，誰敢繳錢？

3、協會一手當莊，先掌握外來人數，好確保自己勢力？

體改聯接到不少民眾抱怨，「我明明就是想要改革協會舊勢力，但現在卻要繳會費給他們，誰會安心？」

體改聯質疑，協會一手做莊，體育署又坐視他們在這場選舉中，擁有球員兼裁判的權利，在一切資訊都只有協會看得到的情況下，難保協會不會動手腳，先通知自主性加入球迷繳費，掌握外來加入的新會員人數後，再決定自己要繳多少會員的會費，反正殭屍人頭名單都已灌爆，要多少隨時都可以動用，還可以確保自己以最少成本掌握人數優勢，「球員、裁判都是協會的人，要怎麼跟他們鬥？」

4、繳費成為會員之後，我要投給誰？

體改聯也指出，棒協現在雖有12000多人報名加入，看似人數眾多，不過，縱使自主性加入協會想要改革的民眾，都全數加入協會，也參與這次選舉，但是，除了協會舊勢力在暗中佈局之外，目前並沒有任何人公開表示要參選棒協理事或理事長，最後，大家是要投給誰？以上種種問題，都讓熱心想參與的民眾卻步，在沒有公正第三方單位的監督下，現在到底誰敢繳費？

《體育改革聯會》最後也呼籲關心體育改革的民眾，若只靠體改聯團隊單方面向體育署喊話是沒用的，因為人單勢孤、聲量有限，若大家都還關心體育改革，對台灣體育還存有希望，請一起向政府施壓，要求體育署提出具體解決辦法，不要讓體改打假球，也讓全民加入淪為口號。