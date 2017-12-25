數萬玩家爭相投票！ 「GAME STAR遊戲之星」票選活動開跑中

「GAME STAR遊戲之星」票選活動自12月4日開跑至明年1月5日止。（取自「GAME STAR遊戲之星」官方網站）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕一年一度的「GAME STAR遊戲之星」大賞票選活動正在進行中，這是由即將在明年1月底舉行的台北國際電玩展所主辦，高達93款遊戲報名參賽，票選項目分為七大類，只要完成投票就有機會獲得PS4主機、VR攝影機同捆組、Samsung Galaxy C9 PRO C900手機、威秀電影票等超值好禮，目前已經吸引超過6萬名玩家參與投票。

「GAME STAR遊戲之星」票選活動自12月4日開跑至明年1月5日止，票選七大項目包括：「台灣研發遊戲」、「台灣獨立遊戲」、「行動遊戲」、「單機遊戲」、「遊樂器遊戲」、「網頁遊戲」與「線上遊戲」。

從目前票選結果看來，台灣研發遊戲以《幻想神域：起源女神》獨占鰲頭；遊樂器遊戲則是以《尼爾：自動人形》居首；網頁遊戲以《RO仙境傳說Web》將其他遊戲甩在後頭；線上遊戲項目看得出來還是熱度十足，紅了七個年頭的《英雄聯盟》依舊以將近3萬票數穩坐龍頭。

主辦方為鼓勵玩家踴躍投票，只要完成投票程序就有機會抽中重量級好禮，包括： PlayStation VR攝影機同捆組、Samsung Galaxy C9 Pro C900、PS4主機、PlayStation Vita、威秀影城電影票組、經典福袋與台北電玩展門票。各獎項有不同公布時間，領獎地點則是在台北國際電玩展期間（2018/1/26~1/29）。