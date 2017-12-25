NBA》勇騎夢幻對決明登場 詹皇、杜蘭特追逐Kobe偉大紀錄

〔體育中心／綜合報導〕明天NBA將有5場耶誕大戰登場，其中萬眾矚目的「勇騎對決」更是被受球迷期待。
衛冕軍勇士明天在主場迎戰騎士，將是2隊自從上季總冠軍賽後首次碰頭，雙方主將詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）為預定先發，2人也將挑戰耶誕大戰的多項紀錄。
NBA耶誕大戰的歷史得分王為湖人傳奇球星布萊恩（ Kobe Bryant），累積高達395分的障礙，僅追在後的為詹姆斯、魏德（Dwyane Wade），2人都以301分並列史上第2名。
值得一提的是，2008年才開始打耶誕大戰的杜蘭特，已累積224的得分，排名史上第7位，前10名中只有3名現役球員。
詹姆斯在耶誕大戰的最高得分為2011年代表熱火出戰小牛時的單場37分，杜蘭特則是在22歲之齡創下44分史上最年輕紀錄。
其餘耶誕大戰障礙還有單場60分的最高紀錄，是由傳奇球星金恩（Bernard King）在1984年所寫下，單場籃板紀錄則是巴克利（Charles Barkley）的18籃板保持，助攻紀錄則由「大三元先生」羅柏森（Oscar Robertson）的2度16次所保持。
耶誕大戰單場得分紀錄：
1.Bernard King：60，1984年
2.Rick Barry：50，1966年
3.Jerry West：47，1963年
4.Tracy McGrady：46，2002年
5.Dominique Wilkins：45，1987年
耶誕大戰歷史得分王：
1.Kobe Bryant：395
2.LeBron James：301 現役
3.Dwyane Wade：301 現役
4.Shaquille O'Neal：272
5.Oscar Robertson：270
耶誕大戰明天登場。（法新社）
耶誕大戰明天登場。（法新社）