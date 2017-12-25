路跑新武器 亞瑟士高機能運動科技打造超輕鞋款

亞瑟士高機能運動科技打造超輕鞋款。（亞瑟士提供）

〔體育中心／綜合報導〕運動品牌亞瑟士（ASICS）近年積極推動路跑活動，日前才在宜蘭主辦亞瑟士接力路跑，吸引千名跑者響應，近期為了慶祝人氣長跑鞋款GEL-NIMBUS系列20周年，推出更加輕量化的GEL-NIMBUS 20，採用高機能運動科技，為所有階段的跑者帶來專業且更舒適的跑步體驗。

隨著跑步運動不斷的演變，過往對於「跑者」的窠臼定義也一再的被打破，就如同亞瑟膠一代代的嶄新進化。GEL-NIMBUS 20被公認為ASICS品牌中最具代表性的緩震跑鞋，同時搭載了最新的亞瑟膠與ASICS FlyteFoam輕量中底技術，除了提供卓越吸震體驗，其高機能運動科技，更為普通及內翻足型跑者帶來絕佳的運動支撐性與保護性。

GEL-NIMBUS 20為提升跑者每一步的運動體驗，鞋面採用Gradient Mesh 2.0漸層緹花網眼織物搭配3D立體印花，兼具時尚外觀並提升鞋款透氣性，無縫線技術亦增加了包覆性與支撐性。此外，星狀鞋帶區域則讓鞋面與足部動作更加靈活貼合。

ASICS全球鞋類產品與銷售部門資深總經理凱勒（Gerard Klein）表示：「GEL-NIMBUS系列具有近20年的歷史，自1999年初代首次亮相以來，一直致力於滿足跑者對高機能跑鞋的期待，並努力成就其佳績。正如NIMBUS在拉丁文中有雲朵之意，而GEL-NIMBUS正是以輕量緩衝著稱。多年來，ASICS一直專注於精益求精，今後我們也將繼續創新和發展GEL-NIMBUS系列。」