101英里超級馬拉松賽 陸軍士官督導長王良川奪冠

（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕為推廣國內超馬運動及加速與國際超馬賽事接軌，臺灣極限鐵人協會連續第二屆在臺東地區舉辦「101英里超級馬拉松賽」，全程162公里賽道都在縣境關山、鹿野、延平、池上、海端等五個鄉鎮內，選手跑在秋冬季節芒花飄散的賽道上，別有一番特殊情趣。

全程162公里的超馬活動與一般路跑有很大區別，參賽選手必須接受長距離、高（低）溫、越野道路、爬坡及暗夜等多重考驗；最後成績是目前仍舊在陸軍臺東指揮部服役的王良川士官督導長，以22小時6分58秒奪下冠軍寶座；來自中壢的胡肅敏則是以25小時55分53秒的優異成績獲得女子組后冠。王良川也是這場比賽舉辦以來，第二位臺東在地子弟贏得冠軍的選手。

關山101超馬賽是在23日清晨7點鐘自親水公園正式展開，近三百位超馬好手迎著秋冬涼風，先在園區內繞行2公里後沿著縣197號道路向南前行，經過鹿野高臺、紅葉村、瑞源農業專區等知名景點後，繼續轉北途經池上伯朗大道，再由初來橋匯入臺20線道路向南橫公路前進，至天龍溫泉飯店後折返回終點。

選手在過程中歷經十餘公里崎嶇不平的級配道路、26度炎熱高溫，緊接著進入臺20線道路後，則需面臨暗夜、低溫及爬坡等景況，對所有選手而言，這些都是難度極高的挑戰，特別是夜裡在伸手不見五指的山區路跑，選手的心理素質必須特別建設，才能突破現實環境的極大壓力。

（官方提供）

目前從事法律事務工作的跑者吳政鴻是超馬場上的常客，今天特別選擇關山201超馬當成自己第200場馬拉松的挑戰賽；另外簡林鶴、曾志成二位選手則是與現場數百位跑友一起慶祝百馬完成。

曾經擔任軍訓教官的陳兆萍，雖然跑齡只有二年多，這次比賽只跑了122公里，但是就女子組成績而言，她已經儼然是新一代超馬新星。

負責主辦的傅祺育理事長表示，希望能將家鄉的好山好水好路線，介紹給更多喜愛路跑的朋友們，並透過這項活動為故鄉做更多觀光旅遊及低碳行銷。