電競》中國騰訊聯合警方 破獲首起《絕地求生》外掛團隊

騰訊日前聯合警方破獲《絕地求生》外掛案件。（取自騰訊絕地求生官方微博）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕紅遍全球各地的大逃殺射擊類型遊戲《絕地求生》日前結束測試階段、正式上線，甫取得中國地區代理權的遊戲大廠「騰訊」隨即宣布在與中國警方的合作下，於12月13日成功抓到製作相關外掛及銷售的團隊，三名核心涉案嫌疑人全數落網，並承認犯罪事實。這也是騰訊取得代理權以來，首起破獲《絕地求生》的外掛犯罪案件。

根據絕地求生騰訊官方微博指出，騰訊自11月22日宣布獲得代理權後，高度關注用戶反應的外掛問題，並成立專項的反外掛小組收集外掛製作及銷售線索，而在騰訊「守護者計畫安全團隊」協助下，中國無錫江陰警方於12月13日成功抓到並搗毀「望月」、「神兵」等多個外掛製作及銷售團隊，其中三名核心涉案嫌疑人全數落網，並承認犯罪事實。

官方微博文章也說：「這是早在12月1日的騰訊遊戲嘉年華《絕地求生》發布會上，騰訊鄭重向玩家承諾：將通過法律和技術手段，給玩家打造一個綠色、公平的遊戲環境。此次行動，充分表明了騰訊對於《絕地求生》國服反外掛的決心與態度。」

除了《絕地求生》外，該文章也說，騰訊的「守護者計畫安全團隊」光是在今年1月至11月，就已經協助警方破獲30多件的外掛案件、捕獲犯罪嫌疑人多達120多人，未來，騰訊也會公布更多遊戲安全裝項預防訊息及內容。