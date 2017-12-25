「耶誕大戰」勇騎交鋒 明日賽事預告與轉播

魏斯布魯克與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）。（美聯社）

早安，自由體育替讀者獻上精彩賽事與轉播。

NBA明上演「耶誕大戰」。雷霆坐鎮主場挑戰來訪的火箭隊。雷霆近期找回贏球的節奏，目前取得四連勝的佳績。而火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）手感火燙，連續兩場攻下驚人的51分，可惜球隊最後都以輸球收場。魏斯布魯克（Russell Westbrook）與哈登會在耶誕大戰擦出什麼火花呢？請球迷敬請期待！

另一場比賽將是眾所矚目的上季冠亞軍戲碼，騎士客場對決勇士。騎士近10場比賽取得8勝2敗的成績，距離東部第一的塞爾提克只有1.5場勝差。至於勇士隊依舊發揮穩定，近10場取得9勝1敗，但上一場面對金塊，勇士三分球命中率僅11.1%，最後球隊也以96：81不敵金塊，終止11連勝。上季冠亞軍再度交手，誰會勝出呢？精彩比賽請球迷們不要錯過了！

詹姆士（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）將再度交手。（美聯社）

台日高中棒球菁英對抗賽持續開打，下午比賽將由大阪府明星隊對上高雄市高苑工商，晚間則是新北市穀保家商迎戰岐阜縣明星隊。

NBA例行賽

9:00 火箭vs.雷霆 愛爾達體育一台、緯來體育

11:30 騎士vs.勇士 緯來體育（D-Live）

台日高中棒球菁英對抗賽

14:00 大阪府明星隊vs.高雄市高苑工商

18:30 新北市穀保家商vs.岐阜縣明星隊