MLB》大谷翔平見面會撂這句英文 球迷嚇壞了（影音）

大谷翔平與栗山監督。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕從火腿隊轉戰天使隊的大谷翔平，今天在北海道札幌巨蛋進行告別見面會，一登場就用英文問好，讓現場球迷又驚又喜。

身穿深藍色西裝外套、藏青色襯衫以及紫色領帶，大谷翔平現身札幌巨蛋，以一句英文的「好久不見，我是大谷翔平」和現場球迷問好，球迷也用歡呼聲回應，讓大谷露出笑顏，隨即大谷繼續英文發表「謝謝大家來到記者會，請盡情享受」揭開序幕。看到球迷興奮的回饋，大谷也笑說，「真是太好了」。

這場告別見面會，球團開放給3萬名球迷免費進場，給正式向大聯盟挑戰的大谷翔平一個紀念的耶誕禮物，會中大谷用自己的方式向球迷表達感謝，日本火腿球團也製作5年來大谷的影片，大谷的恩師、日本火腿的栗山英樹監督也有出席，此外，大谷也穿上天使的球衣，在札幌巨蛋投出最後一球。