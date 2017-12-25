LOL》前LD輔助選手Ysera鮭魚返鄉！ J Team再公布新戰力加盟

JT今晚宣布前LD選手Ysera加盟。（取自JT臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》LMS賽區J Team在今年世界賽後大換血，四名成員離隊、加入原RG AD選手LilV及業餘高端玩家Hana後，今（25）日再度宣布人事異動，與曾效力ahq二隊、隨後旅中加入LD戰隊兩年的輔助選手Ysera（汪宗志）達成協議，正式加盟JT。

J Team戰隊總監Willy今晚在官方臉書宣布：「很高興在12/22 與 LD電子競技俱樂部完成選手Ysera（汪宗志）的轉隊協議，Ysera已於12/23抵達台北訓練室，我們也根據隊伍狀況做了些微調整，期待明年能交出精彩的成績單。」

Ysera加盟後，J Team至今2018春季賽選手名單如下：

上路：Rest（徐士傑）

打野：Breaker（施岳廷）、 Hana（陳志豪）、 Alex（陳煜明）

中路：FoFo（朱駿嵐）

射手：Lilv（陳縉翰）

輔助：Ysera（汪宗志）、Woody（林弘裕）

Ysera職業生涯起始於2013年，曾待過ahq二隊ahq Fighter、Logitech G Fighter與Logitech G Snipers，並於2015年夏季賽後前往中國發展，加盟Legend Dragon至今，主司輔助位，個人韓服積分常駐菁英，現年20歲。