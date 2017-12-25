棒協會費暴漲 黃國昌轟：體協改革淪集團性詐騙

時代力量立委黃國昌。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔即時新聞／綜合報導〕棒協今天對審核通過的入會民眾寄出繳費通知，但會費從1300元漲至2500元，成為話題，時代力量立委黃國昌今晚在臉書發文，表示棒協提高費用的依據是「會員大會修改的新組織章程」，但他質疑，體育署都還沒許可，棒協怎麼可以要求先繳錢？怒轟：「這樣亂搞，體育署要閉眼包庇嗎？」，更認為體育署在推動的「體育協會改革」，根本已經淪為一場集團性詐騙！

黃國昌表示，很多人今天都收到棒協通知繳費的訊息，但棒協原本的章程規定：入會費1000元、常規會員費300元，共1300元，可是今天棒協通知繳費的金額卻提高了，變成入會費2000元及常年會費500元，總共2500元。

由於棒協稱提高費用的依據，是12月15日會員大會修改的新組織章程；黃國昌質疑，依法組織章程應經中央主管機關許可，但主管機關體育署到今天都還沒有許可，認為在新章程還未經許可的情形下，棒協怎麼可以先要求繳錢？

黃國昌接著質疑，如果在本月30日以前不繳費，那就無法成為會員？認為這種操作手法，就是先用高會費嚇阻入會，看會員的加入情形，再決定投入多少成本。「這樣亂搞，體育署要閉眼包庇嗎？」

黃國昌指出，有人根本沒申請加入棒協，卻收到繳費通知，這是因為有人在做違法的「換票互灌人頭會員」，也就是A協會將自己掌握的3000名會員，與B協會掌握的2000名會員，相互合作，這樣2個協會都可以掌握5000名會員，即使之後有熱血球迷加入，也不會動搖他們的控制勢力。

黃國昌怒轟：「這麼離譜的事，體育署不知道嗎？、「這種大規模的舞弊，已經進行一段時間，體育署不可能不知道！」認為這是明顯的犯罪行為，要求檢調立即啟動偵辦！