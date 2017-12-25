會費調漲惹議 棒協發出4點聲明

〔記者倪婉君／台北報導〕針對入會費和常年會費分別調漲至2000及500元惹議一事，棒協今（25日）晚間發出4點聲明，表示入會費和年費自民國96年起已10年未曾調整，但因應舉辦比賽場次和經費增加、政府補助比例未隨之增多，才經由理監事通過調升。

棒協4點完整聲明如下：

一、 棒協因配合政府新頒布國民體育法，修改組織章程，其中新會員入會費及常年會費調整為2000元及500元，主因協會幹事部於理監事會議提出，入會費與年費已自民國96年起已十年未曾調整，協會每年所舉辦盃賽也比以往大幅增加至15至20項盃賽，總比賽超過1,000場次，再者舉辦賽事經費也大幅增加，政府補助比例未隨之增多，故理監事通過同意調升。另外理監事也決議新會費收入將全權交由新任理事長團隊在合乎體育署規定辦法用於賽事及活動經費上，並將按規定公布財務收支。

二、有關本會組織章程修改後，尚未經體育署許可，即對外依新收費辦法收取入會費及年費，特別說明如下：由於之前協會修改章程，僅需內政部核備，此次國體法通過後，才須經體育署許可，所以，本會在行政作業疏忽下，雖有送達體育署，但確在尚未許可下即先行收費，所以本會決定若新章程許可後，已收費會員入會費及年費與所收金額有差距，則超收部分將全額退還會員，另新會員收取入會費及年費時間，也將從體育署許可日起10天為新增收費期。

三、至於有關「人頭會員」說法，本會亦作說明如下：此次新申請加入棒協的初審會員名單，均係12/20於體育署官網甫結束申請之入會名單，並於12/21在體育署召開的記者會上公開交給棒協，本會次日即依據此進行審核及繳費等作業，在此之前，本會絕未碰觸任何入會作業。

四、棒協此次包括章程修訂及改選作業等時程，均在呈報體育署同意後按表進行，以如期在明年3月20日前完成改選工作。