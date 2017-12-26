青棒》147km壓制甲子園6冠名校 15歲菜鳥引發熱議

平鎮高中先發投手李晨薰。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕台日青棒菁英對抗賽，平鎮高中昨對上由大阪明星隊，年僅15歲的高中投手李晨薰狂飆147公里速球，先發6.2局無失分壓制甲子園名校打線，賽後引發網路熱烈關注，還有人剪輯投球影片，直呼「高一投這樣真心猛」。

大阪明星隊20人中，有18人來自2017年春季甲子園優勝隊伍大阪桐蔭。桐蔭在1988年創立野球部，春甲9度出賽，曾於2012、2017年奪冠；夏甲也9度出賽，1991、2008、2012、2014年奪冠，知名校友有中田翔、藤浪晋太郎等人。

明年1月份才滿16歲、191公分高的李晨薰，卻讓這支甲子園名校一籌莫展，先發6.2局僅被敲4支安打，狂飆7次三振，甚至到第7局才投出四壞球，幾乎完全壓制大阪明星隊，率領平鎮以3：0完封獲勝。

李晨薰整場比賽投球影片，被網友剪輯成精華在網路上瘋傳，有人說，「投得真有水準 好好保護啊」、「控球比他國中時進步很多」、「場邊一堆球探興奮 持續進步下去 9成9旅外了」、「真的厲害 一定要保護好手臂。」

這不是李晨薰首次在網路上引起話題，今年初在全國青少棒賽就曾飆出144里速球，受到關注，並於日前參加NIKE青棒營投出最快的90英里（約145公里），昨又飆出生涯新高的147公里，令人期待未來的發展。

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