NBA》沒有柯瑞 杜蘭特攻守全能率勇士耶誕大戰勝騎士

杜蘭特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在柯瑞因傷持續缺陣下，勇士今天在主場迎戰騎士，這也是兩隊連續三年在耶誕大戰交手，勇士靠著杜蘭特（Kevin Durant）、K.湯普森（Klay Thompson）合拿49分，加上D.格林（Draymond Green）拿下大三元，終場以99比92力壓詹姆斯（LeBron James）所率領的騎士。

此戰兩隊打得難分難捨，下半場大多處於落後的騎士，末節剩下1分59秒靠著詹姆斯追平，雙方戰成92：92，但勇士隨後靠K.湯普森飆進三分要回領先，詹姆斯接下來兩次進攻都被杜蘭特擋下來，K.湯普森在關鍵4發罰全進，勇士最後贏得比賽。

杜蘭特全場19投8中拿下25分，另有6籃板、3助攻、2抄截，還賞給對手5次火鍋；K.湯普森15投8中，拿下24分、7籃板；D.格林得到12分、12籃板、11助攻，這是NBA史上第6位能在耶誕大戰繳出大三元的表現，而且他生涯20次大三元中，勇士從未輸球。

騎士方面，洛夫（Kevin Love）奪得全場最高的31分、另有18籃板；詹姆斯得到20分、6籃板、6助攻；克勞德（Jae Crowder）15分、6籃板；替補出發的魏德（Dwyane Wade）有13分、5籃板、4助攻、3抄截的全能表現。

騎士團隊三分命中率雖有41.7％，但團隊投籃命中率僅31.8％；而勇士團隊投籃命中率則有46.3％，但團隊三分僅27％的命中率。

勇士贏球。（美聯社）

杜蘭特防守詹姆斯。（美聯社）

D.格林。（法新社）

洛夫。（USA TODAY Sports）

K.湯普森。（美聯社）



杜蘭特、詹姆斯兩人賽後致意。（USA TODAY Sports）