NBA》坎特寫鬼神數據仍輸球 恩比德率隊止連敗

坎特繳鬼神數據球隊還是輸球。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕2017-2018球季的首場耶誕大戰，由尼克主場迎戰七六人，尼克中鋒坎特（Enes Kanter）雖砍下全場最高31分22籃板，繳出「雙二十」的亮眼成績，無奈尼克此役三分外線熄火，全場僅出現4顆三分球，最終以98：105不敵來訪的七六人。

首節開始，七六人就先打出一波5：0的攻勢，不過尼克C.李伊（Courtney Lee）先在中距離得手後，接下來靠著坎特與「波神」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）在禁區輪番猛攻，回敬一波18：6的攻勢反超比數，首節便以24：21領先。

次節，恩比德（Joel Embiid）先在籃下得手，之後在外線出手也命中，七六人打出12：6的攻勢反超比分，不過坎特在禁區強攻，板凳出發的M.畢斯利（Michael Beasley）中距離出手，幫助球隊緊咬比數，不過接下來「帥哥射手」瑞迪克（J.J. Redick）爆發一口氣連拿6分，讓七六人在上半場以2分之差反領先尼克。

坎特狂砍31分22籃板。（美聯社）

易籃後，尼克多還是以內線進攻為主，他們直到三節倒數7分多鐘才由李伊命中此役首顆三分球，趁著恩比德下場休息，坎特和波神稱霸禁區，助尼克打出9：0的高潮，不過七六人麥康諾（T.J. McConnell）卻在此時挺身而出一個人獨拿7分，在第三節結束時，七六人仍保持小幅領先。

末節，七六人射手輪番猛攻，將領先優勢擴大到8分，尼克靠著波神三分球和三分打，再度將補數追平，不過七六人在關鍵時刻仍臨危不亂，回敬一波7：0的攻勢，加上恩比德在最後2分鐘命中關鍵三分球，穩定局勢，也徹底撲滅尼克反攻的氣燄，最終便以105：98擊敗尼克，終止最近的5連敗，更拿下自從2001年以來首場聖誕大戰的勝利。

七六人恩比德繳出25分16籃板3助攻外帶3火鍋，表現最為亮眼，瑞迪克挹注24分，麥康諾也有15分進帳。

輸球的尼克隊，以中鋒坎特表現最亮眼，砍下31分22籃板的鬼神數據，無奈仍無法幫助尼克獲勝。

恩比德（右）此役表現出色。（法新社）