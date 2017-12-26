日職》則本昂大連4年奪三振王 兩K功數據超驚人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕連續4年奪得太平洋聯盟三振王的樂天王牌則本昂大，根據《日刊體育》用數據分析，他本季222次三振中有103K是4球以內解決對手、奪三振率每年增加，相當驚人。

則本昂大今年先發25場，繳出15勝7敗防禦率2.57的成績，185.2局送出222次三振、有51次四死球，被打擊率0.219，每局被上壘率1.06。則本昂大從4月19日至6月8日連續8場單場有雙位數的三振，創日職新紀錄、追平大聯盟紀錄，這期間8場先發拿下7勝、沒有吞敗。

《日刊體育》指出，則本昂大本季奪222次三振中，3球K掉對手有39次，4球賞K則有64次，合計4球以內K掉對手有103次，比去年的91次還更進步。

則本昂大的奪三振率每年增加，2013年至2017年球季分別為7.09、9.06、9.94、9.97、10.76，成為連續4年奪三振率在9.00以上、又獲得三振王的選手，追平1968至1971年的前阪神名將江夏豐、1990至1993年的名將野茂英雄的紀錄。

數據顯示，則本昂大今年多次飆出157公里的火球外，還有指叉球、滑球、曲球、變速球等球種，其中指叉球讓對手揮空的空振率高達30％，該球種也是他主要的三振利器。

則本昂大。（資料照，記者林正堃攝）