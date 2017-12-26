NBA》雷霆三巨頭發威 摧毀火箭喜迎五連勝

「魏少」今在耶誕大戰轟下全場最高31分。（USA TODAY Sports）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕火箭少了主控保羅，「雙核心」只剩下「大鬍子」哈登（James Harden），他奮力繳出29分、14助攻和8籃板「準大三元」成績單，但近況正旺的雷霆靠著「三巨頭」安東尼（Carmelo Anthony）、喬治（Paul George）和魏斯布魯克（Russell Westbrook）聯手拿下75分，終場雷霆112：107摧毀火箭，拿下五連勝。

雷霆走過磨合陣痛期，「三巨頭」磨合漸入佳境，近8戰拿下7勝，戰績已逐漸衝上西部第五，而火箭在保羅受傷後陷入低潮，14連勝後吞下3連敗，聯盟龍頭寶座拱手讓給今天擊敗騎士的勇士。

雙方鏖戰到最後一刻才分出勝負，終場前27秒，雷霆羅柏森（Andre Roberson）賞給哈登一記關鍵火鍋，火箭錯失扳平契機，隨後羅柏森再補進關鍵兩分，成為致勝功臣。

雷霆三巨頭表現出色，魏斯布魯克轟下全場最高31分、6籃板和11助攻，喬治則拿下24分，安東尼貢獻20分，末節三人輪流發揮，帶給雷霆連勝。

保羅對於火箭重要性從戰績明顯反映出來，有他在場上火箭15勝1敗，其中1敗還是他第四節傷退，但保羅不在，火箭戰績則是10勝6敗。

火箭「雙核心」只剩下「大鬍子」哈登。（法新社）